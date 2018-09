Moncler acquista azioni proprie e completa il piano di buy back

Moncler

(Teleborsa) -ha acquistato nel periodo compreso tra il 17 settembre e il 19 settembre 2018, complessiveazioni proprie(corrispondenti allo 0,21% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 37,8671 euro per un controvalore titoli complessivo pari a 19.961.197,15 euro.L'azienda ha annunciato altresì di averdi azioni proprie comunicato al mercato e avviato in data 1° agosto 2018 per n. 2.000.000 di azioni ordinarie.A seguito delle suddette operazioni, la Società ha completato il Programma acquistando in esecuzione dello stesso n. 2.000.000 azioni ordinarie, e detiene, alla data odierna, numero 6.100.000 azioni proprie.