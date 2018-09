Senato, audizione ENEL su sistemi generazione energia elettrica

Enel

(Teleborsa) - "Nella transazione energetica in atto vogliamo porci come assoluti leader. In questo quadro, il ruolo della generazione distribuita sarà fondamentale, guidata dagli obiettivi dell'Europa che chiede al 2030 più efficienza energetica e il 32% di energia consumata dai cittadini che dovrà essere da fonti rinnovabili, un aggiornamento deciso recentemente, lo scorso mese di giugno in accordo tra, più alto rispetto al 27%".Lo ha detto in Senato, nel corso dell'Audizione in merito al sostegno per l'impiego di sistemi di generazione di energia elettrica."Oggi in Italia abbiamo una copertura derivante dapari al, percentuale che sale almentre per i. Il nuovo target deciso dalla recenteimplica l'obiettivo delnel settore elettrico, sfruttando le rinnovabili con più alto potenziale, ovvero fotovoltaico ed eolico, mentre nei trasporti l'obiettivo minimo sarà del 14%. Il, ma anche l'eolico dovrà raddoppiare. Il numero di impianti fotovoltaici oggi è altissimo, circa 800 mila, la quasi totalità - più del 90% - connessa a reti distribuzione, ma questo numero andrà a salire vertiginosamente e la generazione distribuita svolgerà un ruolo fondamentale: è un obbligo per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione impostici da UE"."In Italia, quando la direttiva sulsarà recepita - ha proseguito Libratti - vi sarà l'occasione per semplificare e razionalizzare il quadro della normative italiana. Le direttrici che devono essere seguite per permettere uno sviluppo efficiente della generazione distribuita e dell'autoconsumo sono quattro: garantire che lodistribuita sia ambientalmente sostenibile,degli oneri tra tutti i consumatori,delle reti edei consumatori. Una volta connessa, la generazione distribuita sarà la risorsa in grado di tenere in piedi l'intero sistema, fornendo la propria energia sul mercato dell'energia e i propri servizi nel mercato dei servizi".Nel corso dell'Audizione, che ha detto: "Lo sforzo cheha messo in atto per assumere un ruolo da protagonista in questa transizione energetica, attraverso gli obiettivi strategici che Enel X si propone di traguardare, è allineato a obiettivi di sistema, per accelerare l'elettrificazione dei consumi, per raggiungere l'efficienza energetica. Vendiamo prodotti che vanno nell'ottica di, vogliamo aiutare i clienti a raggiungere gli obiettivi digrazie a interventi didiffondendo i nostri prodotti innovativi per l'industria e il privato cittadino, garantendo allo stesso tempo la flessibilità di sistema. Ci poniamo anche come aggregatori di singoli soggetti del mercato"."Sul lato infrastrutturale, siamo in grado di commercializzare e distribuire infrastrutture die operare con tutti i soggetti della filiera, dall' industria alla PA ai singoli privati. Un secondo pilastro della nostra attività è legato all'illuminazione pubblica, attraverso il rinnovamento del parco illuminazione con lampade led e introducendo nuovi prodotti che integrano soluzioni legate alla mobilità, come pali elettrici con colonnine di ricarica integrate. In ultimo operiamo con la. Dal lato dei servizi energetici per nostri clienti, la generazione distribuita è un nostro mantra, ci occupiamo in particolare di rinnovabili, soprattutto fotovoltaico, con prodotti legati allo storage. Infine sfruttiamo al massimo la flessibilità del sistema elettrico in termini di accumulo distribuito. Siamo la, saranno, mettendo a disposizione grandi risorse economiche a supporto dello sviluppo del mondo della mobilità elettrica", ha concluso Torelli.