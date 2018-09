Si muove in territorio negativo l'indice dei servizi di consumo italiano (-0,81%), scambi al ribasso per Monrif

Comparto servizi di consumo a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ilprocede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall'Ilha chiuso a 27.104,05, in calo dello 0,81%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta in territorio positivo a 380,37, dopo aver avviato le contrattazioni a 377,53.Tra le azioni italiane adell'indice servizi di consumo, andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,57%.Tra le medie imprese quotate sul, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 5,44%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,66%.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,29%.Tra le azioni del, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -6,63%.A picco, che chiude gli scambi con un pessimo -3,84%.Affonda sul mercato i, che alla chiusura soffre con un calo del 2,11%.