Andamento piatto per il comparto immobiliare italiano (-0,01%), seduta in ribasso per Brioschi

indice delle società immobiliari in Italia

indice EURO STOXX

FTSE Italia Real Estate REITs

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

listino milanese

IGD

Risanamento

Nova Re

Coima Res

(Teleborsa) - Consolida le basi precedenti l'. In moderato rialzo, invece, l'Ilha aperto a quota 12.712,65, con un movimento di appena 1,11 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'chiude a 382,52, dopo aver avviato la seduta a 380,82.Tra le medie imprese quotate sul, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un misero +0,58%.Tra ledi Piazza Affari, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,21%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,04%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,03%.