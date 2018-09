Andamento piatto per il comparto media dell'Italia (-0,07%)

settore Entertainment & Media

EURO STOXX Media

FTSE Italia Media

indice del settore Media europeo

Mediaset

bassa capitalizzazione

Mediacontech

Monrif

Mondadori

(Teleborsa) - Consolida le basi precedenti il. In moderato rialzo, invece, l'Ilha aperto a quota 10.639,6, con un movimento di appena 7,33 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'chiude a 226,31, dopo aver avviato la seduta a 225,49.Tra le azioni più importanti dell'indice media di Milano, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,65%.Tra i titoli adel comparto media, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,86%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,47%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,22% sui valori precedenti.