Andamento piatto per il settore automotive dell'Italia (-0,14%)

comparto italiano auto e ricambi

EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice europeo del settore auto e ricambi

mid-cap

Cir-Comp

small-cap

Sogefi

Immsi

(Teleborsa) - Consolida le basi precedenti il. In moderato rialzo, invece, l'Ilha aperto a quota 214.131,73, con un movimento di appena 301 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'chiude a 535,57, dopo aver avviato la seduta a 535,48.Tra leitaliane, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,77%.Tra ledi Milano, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,70%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,78%.