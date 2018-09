Andamento piatto per il settore beni di consumo italiano (+0,20%), corre Bialetti Industrie

comparto dei beni di largo consumo

(Teleborsa) - Consolida le basi precedenti il. In moderato rialzo, invece, l'Ilha aperto a quota 136.760,45, con un movimento di appena 266,63 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'chiude a 382,52, dopo aver avviato la seduta a 380,82.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni di consumo, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,37%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un misero +0,89%.Tra le medie imprese quotate sul, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,43%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,13%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,77%.Tra ledi Milano, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 10,30%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 8,89%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,25%.