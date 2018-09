Borse in rally. Sesto guadagno consecutivo per Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, galvanizzati dai nuovi massimi di Wall Street . A sostenere il sentiment leL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,30%. Perde terreno l', che scambia a 1.197,2 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,83%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 70,33 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota 237 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,83%.segna un rialzo dello 0,85%. Vola+1,67%, sostenuta anche dal crollo della sterlina sui timori per una hard Brexit . Molto bene ancheche avanza dello 0,78%., continuando la scia rialzista evidenziata da, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 23.817 punti. Sulla parità il(+0,01%); poco sopra la parità il(+0,21%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 3,79 miliardi di euro, con un incremento del 27,81%, rispetto ai precedenti 2,97 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 2,19 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,76 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 277.474, rispetto ai precedenti 287.805.A fronte dei 224 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 117 azioni. In lettera invece 85 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 22 stocks.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,39%),(+1,16%) e(+1,11%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,60%),(-1,39%) e(-1,20%).di Milano, troviamo(+2,83%),(+2,57%),(+2,23%) e(+2,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,92%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,00%.Tentenna, che cede lo 0,89%.di Milano,(+5,43%),(+5,17%),(+4,52%) e(+3,13%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,09%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,50%.In caduta libera, che affonda del 4,33%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,76 punti percentuali.