Enel pronta a mobilità elettrica in Spagna e Romania

(Teleborsa) -è pronta a lanciare nelle prossime settimane unLo ha annunciato, Amministratore Delegato di Enel, in occasione della giornata sulla e-Mobility all'autodromo di Vallelunga., numero uno di- la società del Gruppo che si occupa di mobilità elettrica e digitale - ha spiegato che il piano sarà lanciato in Spagna "tra quattro settimane e in Romania a metà novembre".Per quanto riguarda la Romania si tratterà di un investimento di "50 milioni di euro in tre-quattro anni con una rete capillare nel Paese".