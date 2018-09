Forex, sterlina in caduta libera

(Teleborsa) - Decisa caduta per la sterlina nei confronti delle principali valute, sostenuta dal crescente rischio di un mancato accordo sulla Brexit . Il cambio contro l'euro viaggia a 0,8972 mentre il cable contro il dollaro vale 1,309.A pesare sulla divisa inglese è la bocciatura da parte dell'Unione europea, della proposta avanzata dalla premier britannica Theresa May sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione.Il, parlando al vertice di Salisburgo, in Austria, ha affermato che il piano May "non funzionerà" in alcuni punti chiave. "Senza un accordo di massima al vertice europeo di ottobre - ha avvertito Tusk - non ci sarà il summit straordinario di novembre. Se invece si riusciranno a fare passi avanti, allora torneremo a riunirci con un vertice straordinario il 17 e 18 novembre".