Il comparto finanziario in Italia è in territorio positivo (+0,87%), seduta effervescente per Credito Valtellinese

settore finanziario italiano

indice EURO STOXX

FTSE Italia Financials

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

listino principale

Banca Mediolanum

UBI Banca

Fineco

media capitalizzazione

Credito Valtellinese

Banca Ifis

Credem

small-cap

Dea Capital

Banca Finnat

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 12.792,27 in crescita dello 0,87%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 382,52, dopo aver avviato la seduta a 380,82.Nel, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,57%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,23%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,06%.Tra i titoli adell'indice finanziario, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 4,52%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,58%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,52% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,18% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,79%.Bene, con un rialzo dell'1,45%.