Il settore viaggi e intrattenimento mostra segnali di resistenza (+0,50%), acquisti a mani basse su Gamenet

(Teleborsa) - Andamento moderato per il, che si è mosso in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell'che ha chiuso sottotono.Ilha aperto a 46.093,59, in recupero dello 0,50% rispetto ai livelli della vigilia, mentre ilregistra un decremento dello 0,27% a 199,52.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,89%.Tra ledi Milano, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,79%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,57%.