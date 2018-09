Positivo il Mercato americano

Dow Jones

Micron Technology

(Teleborsa) - Prosegue in cauto rialzo la borsa di Wall Street dopo che, la vigilia, Dow Jones e S&P500 hanno aggiornato i massimi storici Sullo sfondo restano le questioni legate alle, con l'introduzione reciproca di nuove tariffe , attesa per lunedì 24 settembre.Sul fronte macro, è stato diffuso un aggiornamento sui settori manifatturiero e servizi , a settembre.Sul versante societario, focus sull' asta tra Comcast e Fox per l’acquisto di Sky.Tra gli indici statunitensi, ilsegna un rialzo dello 0,32%; al contrario, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.934,62 punti; Consolida i livelli della vigilia il(-0,14%); buona la prestazione dello(+0,87%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,54%),(+0,48%) e(+0,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,03%),(+1,42%),(+1,25%) e(+1,02%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,26%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,13%),(+1,71%),(+1,52%) e(+1,46%). Per contro giù, -3,37%.