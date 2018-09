Rai, CdA vota a maggioranza Foa presidente

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dellaha deciso di nominarepresidente della tv pubblica, come ampiamente atteso , con 4 voti a favore, un voto contrario e un astenuto. Si tratta di una seconda possibilità per il consigliere, dopo la bocciatura dello scorso luglio per il mancato sostegno di Forza Italia. Risolutivo il vertice ad Arcore tra Lega e Forza Italia dei giorni scorsi . Il cambio di opinione sarebbe legato alla garanzia di Salvini a Berlusconi della "salvaguardia" delle sue aziende, in primo luogo sul tetto della pubblicità. E poi sulla flax tax. Trovata l'intesa per presentarsi uniti alle regionali Il 19 settembre scorso è arrivato il via libera della Commissione Parlamentare di Vigilanza alla risoluzione M5S-Lega che chiedeva di ridare al CdA della tv pubblica la possibilità di riproporre il nome del giornalista Foa alla presidenza. Hanno votato a favore Lega, M5S e Fratelli d'Italia. Forza Italia (FI) si è astenuta. Contrari Pd, LeU e Pier Ferdinando Casini., prima del via libera definitivo della bicamerale.