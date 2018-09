Seduta moderatamente positiva per il settore servizi per la finanza (+0,64%), corre Banca Ifis

comparto dei servizi finanziari in Italia

EURO STOXX Financial Services

FTSE Italia Financial Services

comparto servizi per la finanza europeo

grande capitalizzazione

Exor

media capitalizzazione

Banca Ifis

Banca Farmafactoring

Tamburi

Ftse SmallCap

Dea Capital

Banca Intermobiliare

Mutuionline

(Teleborsa) - Senza slanci ilche si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all', che mostra un incremento modesto.Ilha aperto a 88.044,54, in crescita dello 0,64%, mentre ilregistra una risalita dello 0,52% a 458,23.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,01%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,58%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,34%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,23%.Tra le azioni del, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,18%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,25%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,24% sui valori precedenti.