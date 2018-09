Si muove in territorio negativo il comparto del commercio in Italia (-1,39%), in forte calo Damiani

Settore vendite al dettaglio

EURO STOXX Retail

FTSE Italia Retail

comparto vendite al dettaglio europeo

media capitalizzazione

MARR

Ftse SmallCap

Damiani

Basicnet

(Teleborsa) - Ilprocede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall'Ilha chiuso a 147.480,75, in calo dell'1,39%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto iltermina la seduta in territorio positivo a 498,33, dopo aver avviato le contrattazioni a 493,2.Tra i titoli adell'indice vendite al dettaglio, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,76% sui valori precedenti.Tra le azioni del, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,96%.In forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -2,12%.