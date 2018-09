Spaxs perfeziona l'acquisizione di Banca Interprovinciale

Spaxs

(Teleborsa) -ha perfezionato l'acquisizione del 99,2% del capitale d. L'operazione è finalizzata alla nascita di un nuovo modello di banca, fortemente innovativa e specializzata, la cui denominazione, al completamento della successiva fusione tra Spaxs e Banca Interprovinciale, sarà "Illimity".Spaxs "ha concluso il processo iniziato lo scorso aprile con la sottoscrizione dell'accordo quadro con gli azionisti della Banca Interprovinciale attraverso l'acquisto di circa il 99,2% del capitale realizzato in contanti per circa 44,7 milioni (pari a circa il 79,9% del capitale) e, per la restante parte, mediante conferimento in Spaxs di azioni della banca rappresentanti circa il 19,3% del capitale".Completata l'operazione, il progetto, "che porterà alla nascita di Illimity, entra nella piena operatività e quindi in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione". Il Board, composto da nove membri, "vedea come amministratore delegato enel ruolo di Presidente. I Consiglieri sono".