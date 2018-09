TLC, gara 5G: in settima giornata offerte a 4,4 miliardi

Telecom Italia

(Teleborsa) - Alle ore 17:00 di oggi, 21 Settembre, si è conclusa la settima giornata della fase dei miglioramenti competitivi per la procedura di assegnazione delle frequenze per il 5G , che ha visto partecipare le società Iliad Italia, Fastweb, Wind 3, Vodafone eL’ammontare totale delle offerte vincenti al momento è pari a oltre 4,41 miliardi di euro.Molto, che ha raggiunto un ammontare complessivo di 2,21 milioni di euro.Una nuova seduta per la fase in corso è prevista per lunedì 24 Settembre 2018.