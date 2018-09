Aeroporto Catania, a Fontanarossa chiusa per lavori rampa accesso Terminal A

(Teleborsa) -. I passeggeri diretti con l’auto nello scalo aereo catanese potranno usufruire dei parcheggi, antistanti il Terminal A, per le operazioni di scarico di persone e bagagli.anchedi questa parte dell'aerostazione.In entrambi. Durante queste settimane di lavori straordinari potranno transitare dalla rampa partenze. L'area in questione saràda personale del servizio Viabilità di SAC Service, al fine di informare gli utenti e rendere più fluido il traffico all'interno dell'area aeroportuale.In alcuniper consentire nell'area del cantiere l'installazione di una gru per la movimentazione dei materiali destinati al tetto. SAC, inoltre, nell'ottica di un continuo miglioramento della viabilità e dei servizi aeroportualiche contribuirà notevolmente a mantenere scorrevole e ordinato il traffico nell'area aeroportuale.L'intervento di riqualifica e impermeabilizzazione del tetto del Terminal A rientra nella. I lavori sono eseguiti da SAC in autofinanziamento e il costo complessivo dell'opera ammonta a 838mila euro.