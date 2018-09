Convention di Fiuggi, Berlusconi attacca tutti compreso Salvini e si candida alle europee

(Teleborsa) -che aveva, almeno a parole, sancito la pace nel centrodestra, il Cavaliere è tornato a parlare in pubblico con la foga dei giorni migliori.Critica tutti e tutti e, dopo i fendenti di ieri vibrati dal leader del Carroccio, Ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, alla festa di Atreju (incontro giovanile che dal 1998 si svolge ogni anno a Roma e dal 2013 organizzato da fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, n.d.r.). Forse deve tentare di non far scoppiare un diverbio assoluto con i Cinque Stelle, quel diverbio che noi auspichiamo anche presto".Poi Berlusconi ha parlato. E purtroppo da quello che sento, la Bce ritiene questo rischio molto elevato".Inevitabile e duro l'attacco ai Cinquestelle e al portavoce del Premier Conte,- ha detto severo l'ex Presidente del Consiglio - e oltre che a offendere i funzionari del ministero, Casalino ha minacciato il loro allontanamento se non trovassero i soldi per le promesse che il M5S aveva inventato per trovare i voti e che il nostro bilancio non consente".