Andamento negativo per il comparto finanziario in Italia (-0,80%)

Settore finanziario italiano

indice EURO STOXX

FTSE Italia Financials

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

listino principale

Intesa Sanpaolo

Banca Generali

Unicredit

listino milanese

Banca MPS

Credito Valtellinese

Banca Popolare di Sondrio

Ftse SmallCap

Banca Carige

CIA

Mutuionline

(Teleborsa) - Ilprosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha aperto a 12.715,12, in calo dello 0,80% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 381,36, dopo aver avviato la seduta a 382,14.Nel, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,80%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Tra le medie imprese quotate sul, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,91%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,90%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,89%.Tra le azioni del, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 8,33%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,32%.In caduta libera, che affonda del 2,35%.