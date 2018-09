Brexit, Corbyn parla di nuovo referendum e elezioni anticipate

(Teleborsa) - C'è un po' di confusione in Gran Bretagna sulla questione Brexit , soprattutto sulla necessità o meno di un secondo referendum. Nei giorni scorsi la premier inglese Theresa May aveva assicurato "che non ci sarà mai un secondo referendum" , parlando però di " impasse " nei negoziati con l'Unione Europea.Il leader laburista britannico,, invece, si è detto pronto a sostenere un secondo referendum sulla Brexit, se il suo partito dovesse decidere di volerne un altro, anche se preferirebbe le elezioni anticipate per prendere il posto di Theresa May a Downing Street. Corbyn ha precisato che nel caso in cui il suo partito volesse una nuova consultazione, si sentirebbe "obbligato" a rispettare la decisione dei delegati riuniti a Liverpool per il Congresso.