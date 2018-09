Deboli i bancari, spunti in acquisto solo su BPER

Intesa Sanpaolo

Banca Generali

Banco BPM

UBI Banca

BPER

Banca Carige

(Teleborsa) - Si muovono con cautela i titoli bancari di Piazza Affari con lo spread di nuovo sopra 240 punti base in un mercato nervoso in attesa dell'approvazione della manovra.Tra i player del settore, spicca la performance negativa diche cede l'1,59% seguita dache flette lo 0,85%. Frazionale la discesa di(-0,78%) mentrearretra dello 0,37%. Si muove in controtrend, invece, il titoloche sta guadagnando l'1,91%.Pesante la discesa diche scivola di oltre l'8% con forti volumi. La scorsa settimana l'assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo CdA scegliendo come Presidente Pietro Modiano