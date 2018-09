La BRI avverte l'Italia: torna a rafforzarsi il legame tra banche e debito

(Teleborsa) - L'aumento dello spread BTP-BUND e la crisi in Turchia ha colpito le banche mondiali, pesando maggiormente su quelle europee, in particolare su quelle italiane, francesi e spagnole. Lo afferma la, la, specificando che a partire da maggio le quotazioni degli istituti europei hanno perso il 20%, un livello di molto superiore a quello registrato dalle banche americane, a causa " dall'aumento delle incertezze politiche in Italia ".Il legame tra il settore sovrano e quello bancario, così evidente durante la crisi del debito dell'area dell'euro, si è da allora rafforzato - osserva, Capo del Dipartimento monetario ed economico dell'istituto - . Nelle turbolenze dei mercati sulle azioni delle banche, l'Italia è stata il paese più colpito: le incertezze politiche avevano già scosso i mercati in maggio e i prestiti in sofferenza continuano a gravare sulle banche. Sugli istituti di credito - aggiunge l'esperto - lo spread pesa in maniera diretta a causa dell'indebolimento del capitale per via delle perdite sul valore dei BTP e in maniera indiretta a causa di condizioni di finanziamento più difficili.