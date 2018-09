Piazza Affari ancora in rosso insieme alle Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. A pesare sul sentiment degli investitori ancora le tensioni commerciali. La Cina ha cancellato i negoziati commerciali con gli Stati Uniti previsti nel corso della settimana. Oggi 24 settembre scattano le nuove tariffe del 10% su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi. Pechino ha risposto con contromisure su 60 miliardi di dollari di prodotti americani Dal, scende l'indice IFO di settembre. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,177. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%.(Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,62%. Balza in alto lo, posizionandosi 242 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,89%.giornata fiacca perche segna un calo dello 0,34%. Resta vicino alla parità(-0,23%). Deboleche registra un ribasso dello 0,24%.A Milano, si muove sotto la parità ilche scende dello 0,79%, arrestando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 14 di questo mese. Sulla stessa linea, depressa ilche scambia sotto i livelli della vigilia con un calo dello 0,78%.di Milano, troviamo(+4,34%). Il Gruppo è stato confermato nel Dow Jones Sustainability World and Europe Index . In salita(+1,43%),(+0,65%) e(+0,54%)., invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -2,94%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,86%. Vendite suche registra un ribasso dell'1,21%. Giornata no perche mostra una perdita dell'1,47%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,17%),(+1,62%),(+1,26%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,73%. In apneache arretra dell'1,76%. In calo, che mostra una caduta del 2,57%. Lettera suche registra un calo del 2,79%.