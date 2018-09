Saipem confermata nel Dow Jones Sustainability World and Europe Index

Saipem

FTSE MIB

(Teleborsa) - Giornata sfavillante perche acorre in cima al. Il titolo della compagnia ingegneristica fa un balzo del 4,24%. Saipem è stata confermata nel Dow Jones Sustainability World and Europe Index ) ottenendo la prima posizione tra le società del settore "Energy Equipment Services".La valutazione di quest'anno, oltre a evidenziare le best practices messe in atto da Saipem, registra un sensibile miglioramento delle performance aziendali., Amministratore Delegato di Saipem, ha così commentato: "La conferma nelrappresenta un importante riconoscimento frutto dell'impegno del gruppo a perseguire una costante innovazione tecnologica, la promozione dei diritti umani e del lavoro nei paesi in cui opera, la gestione responsabile della catena di fornitura e l’attenzione all'ambiente, alla salute e alla sicurezza, elementi distintivi del nostro modello di business sostenibile".