Wall Street resta al palo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Walt Disney

Chevron

Exxon Mobil

McDonald's

Visa

Alexion Pharmaceuticals

Symantec

Asml Holding N.V. Represents

Twenty-First Century Fox

Comcast

Sky

(Teleborsa) - Partenza in rosso per Wall Street, che ritraccia dai record toccati sul finire della scorsa ottava.Non aiuta l'dopo la decisione di quest'ultima di cancellare il vertice sui negoziati con Washington . Proprio oggi sono scattate le nuove tariffe del 10% su 200 miliardi di dollari di beni Made in China Tra i dati macroeconomici da segnalare l' indice CFNAI, risultato migliore delle attese - mentre, il braccio armato della Federal Reserve. Praticamente scontato un nuovo aumento dei tassi di interesse.A poche battute dall'opening bell illima lo 0,34%, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso. Invariato lo, che rimane a 2.929,67 punti, mentre illascia sul parterre lo 0,92%.del Dow Jones,(+1,60%),(+1,20%) e(+1,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che cede l'1,62%.Calo deciso per, che segna un -1,34%.Al top tra i, si posizionano(+5,77%),(+5,26%),(+0,98%) e(+0,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che cede il 5,07% dopo la conquista di