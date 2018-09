Ambiente: tetti verdi in città anche d’inverno

(Teleborsa) -: sono queste le due principali funzioni "invernali" sia delle coperture vegetali sui tetti che dei giardini pensili, che riescono a generare anche una ventilazione naturale lungo la superficie esterna degli edifici, mitigando l’umidità causata dalla pioggia. I risultati sono stati evidenziati dagli esperti di efficienza energetica del, che già avevano messo in luce i benefici dei "cappotti verdi" in città durante la stagione più calda. E proprio nel, sul tetto della "Scuola delle Energie",, permetterebbe, infatti, di contrastare il fenomeno dell’isola di calore urbano, che porta a differenze di temperatura tra città e campagna fino a 5 °C a causa del riscaldamento del manto stradale e della climatizzazione delle abitazioni.. Per la prima volta in Italia, la legge di bilancio 2018 ha previsto il cosiddetto "bonus verde", che consiste in unadelle spese sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni.