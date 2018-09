Banche Venete, Consob: al via procedura per ristoro risparmiatori

(Teleborsa) - Al via la procedura per la richiesta di ristoro da parte dei risparmiatori danneggiati, che hanno perso i propri soldi investendo in titoli emessi dalle banche poste in risoluzione a fine 2015 () e in liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 ().Per fare domanda basterà andare sul sito delladove sono stati pubblicati, in home page, l'Avviso e il relativo modulo.Beneficiari sono i risparmiatori che hanno già presentato ricorso all'), istituito presso la Consob e che abbiano ottenuto, ovvero otterranno entro il 30 novembre prossimo, una decisione a loro favorevole. In base alla disposizione di legge, il rimborso è pari al 30% del danno liquidato dall'Acf, con un tetto massimo di 100.000 euro.Le domande possono essere presentate anche dai risparmiatori che abbiano sottoscritto titoli emessi da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca tramite le loro rispettive controllate, Banca Nuova e Banca Apulia.