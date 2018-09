E' ufficiale: Versace diventa americana. Firmato accordo con Kors per 1,8 miliardi

Michael Kors

(Teleborsa) - Il gruppo statunitense del lussoha firmato un. Un valore di impresa di 1,83 miliardi di euro.Alla chiusura dell'acquisizione, Kors cambierà nome in Capri Holdings. Secondo i termini dell'intesa, la famiglia Versace riceverà 150 milioni di euro del prezzo di acquisto in azioni di Capri Holdings. E' previsto che la transazione si concluderà nel quarto trimestre fiscale dopo l'approvazione delle autorità di regolamentazione.L'acquisizione di Versace è "una pietra miliare" per il Gruppo e "riteniamo che la forza dei marchi Michael Kors e Jimmy Choo" oltre all'ingresso di Versace, ci mettano nella posizione di avere "" - ha dichiaratoaggiungendo che"il management di Versace continuerà a essere guidato dal CEO Jonathan Akeroyd, che è stato un partner strumentale di Donatella nel promuovere la crescita e il successo di Versace in tutto il mondo".L'azienda americana fa sapere, inoltre, che Donatella Versace "continuerà a guidare la vision creativa della società".