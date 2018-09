Italia, surplus commerciale Paesi extra Ue a 1.749 milioni

(Teleborsa) - Ad agosto 2018 si stima, per i flussi commerciali da e verso i Paesi extra Ue, un aumento congiunturale per le(+3,6%) e un calo per le(-0,7%). Lo rivela l'che spiega come, la dinamica congiunturale dell'export verso i Paesi extra Ue risulta positiva (+2,8%). Nello stesso periodo, anche leregistrano una crescita congiunturale (+4,7%), determinata soprattutto dall'energia (+9,8%) e dai beni strumentali (+4,4%)., le esportazioni sono in aumento anche su base annua (+4,5%).Il. Da inizio anno aumenta l'(da +42.443 milioni per il 2017 a +44.267 milioni per il 2018). Ancora con riguardo al confronto tendenziale, ad agosto 2018 l'export verso gli(+13%),(+11,1%) e(+8,6%) è in forte aumento.(-14,6%), la Turchia (-13,1%) e i Paesi(-6,4%). Gli acquisti da Paesi(+34,9%), India (+25,3%), Medio Oriente (+24,7%) e Paesi(+19,2%) registrano incrementi tendenziali molto più ampi della media delle importazioni, mentre sono in diminuzione quelli dal Giappone (-11,2%).