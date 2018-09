LU-VE, i conti del primo semestre

LU-VE

(Teleborsa) - Per il Gruppo, il primo semestre 2018 è stato caratterizzato da una crescita sia del fatturato, sia della redditività e da una domanda piuttosto attiva.Il(Ebitda) adjusted è stato pari a 18,1 milioni (11,8% delle vendite); al lordo dei costi non ricorrenti (legati all’acquisizione di Zyklus) è pari ad 17,1 milioni (11,2% dei ricavi) rispetto a 12,9 milioni (9,7% dei ricavi) del 2017.Il(Ebit) è di 9,6 milioni (6,3% dei ricavi) e si confronta con i 6,1 milioni nel 2017.Il(Ebt) nel periodo al 30 giugno 2018 è stato pari a 7,9 milioni (5,2% dei ricavi) contro un valore di 2,5 milioni al 30 giugno 2017.Ilsi è attestato a 6,6 milioni di euro (4,3% dei ricavi) rispetto a 2 milioni di Euro (1,5% dei ricavi) al 30 giugno 2017.Laè negativa per 75,7 milioni (negativa per 35,3 di Euro al 31 dicembre 2017).