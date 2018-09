Piazza Affari in rally svetta sull'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si continua a guardare alla Manovra cercando la formula magica per far quadrare i conti. Si attende la fumata bianca entro giovedì, tempo massimo per la delibera della nota aggiuntiva al DEF -Sullo sfondo rimangono le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Riflettori puntati sulla due giorni della Fed che prenderà il via oggi 25 settembre e si concluderà domani 26 settembre. Ci si attende un incremento dei tassi.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,178. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.200,9 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,58%. Scende lo, attestandosi a 233 punti base, con un calo di 10 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,86%.che scivola dello 0,10%. Frazionali i rialzo diche registra una plusvalenza dello 0,58%. Guadagni moderati perche avanza dello 0,27%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,13%. Sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,99%.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+4,95%), grazie anche al rally del greggio . Ottima performance perche registra un progresso del 3,89%, grazie all'effetto combinato della fiammata del petrolio e delle scelte strategiche del management . Exploit di, che mostra un rialzo del 3,89%. Su di giri(+2,96%). Il Gruppo ha firmato un contratto da 2,4 miliardi di dollari con U.S. Air Force . Ben comprata, che segna un rialzo dell'1,70%.avanza del 2,29%.Le, invece, si registrano suche ottiene -1,71%. In caloche mostra un -1,04%.