Poco mossa la Borsa americana

(Teleborsa) - Prosegue senza verve la borsa di Wall Street confermando la prudenza dell'avvio.Sul fronte societario, occhi puntati su Michael Kors che ha ufficializzato l'acquisizione per circa 2 miliardi di dollari del marchio Versace . Dal versante macroeconomico, il mercato immobiliare ha mostrato un andamento in chiaroscuro con l' indice FHFA stabile . Si contrae, invece, l' S&P Case-Shiller . La fiducia dei consumatori si porta ai massimi da 18 anni Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 26.568,02 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.919,35 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,12%); sotto la parità lo, che mostra un calo dello 0,26%.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,38%) e(-0,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,24%),(+0,99%),(+0,85%) e(+0,69%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,98%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,91%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,89%.Tra i(+2,17%),(+2,15%),(+1,88%) e(+1,88%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,34%.Sensibili perdite per, in calo del 3,16%.In apnea, che arretra del 2,57%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,53%.