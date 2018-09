Ponte Morandi, la commissione accusa Autostrade: "Non fece valutazione sicurezza"

(Teleborsa) - "Aspi, pur a conoscenza di un accentuato degrado del viadotto e, in particolare, delle parti orizzontali di esso che appalesavano, come rilevato nel corpo della relazione,e per di più, inattuando in sostanza il principio di coerenza nella messa in sicurezza di tratti omogenei di opere d'arte auspicato dal Consiglio superiore nel già citato voto relativo alla messa in sicurezza di viadotti autostradali".Lo afferma la- MIT nella relazione sul crollo del Ponte Morandi a Genova secondo cuic'è stata unadel Ponte Morandi.Nella relazione, la Commissione scrive ancora cherichiesta ad Autostrade per l'Italia ", non essendo stata eseguita la valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera" e ricorda di aver "ribadito la propria richiesta" il 31 agosto ed "ha appreso che, contrariamente a quanto affermato nella comunicazione del 23 giugno 2017 della Società alla struttura di vigilanza, tale documento non esiste".Leper la prevenzione del viadotto Polcevera "considerata la gravità del problema" - si legge ancora nella relazione - . Autostrade per l'Italia "era in grado di cogliere qualitativamente l'evoluzione temporale dei problemi di ammaloramento, ma con enormi incertezze. Tale evoluzione, ormai già da anni, restituiva un quadro preoccupante, e incognito quantitativamente, per quanto concerne la sicurezza strutturale rispetto al crollo".Nel progetto esecutivo di Autostrade per la manutenzione del ponte Morandi sono contenuti "valori del tutto inaccettabili, cui doveva seguire, ai sensi delle norme tecniche vigenti, un".