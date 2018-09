Terna sigla linea di credito per 900 milioni legata a indici di sostenibilità

Terna

(Teleborsa) - Una linea di credito da 900 milioni di euro per. Il Gruppo ha firmato con un pool di banche una "di back-up nella forma di una linea committed". Contestualmente la società cancella una linea di credito di importo pari a 750 milioni di euro in scadenza l'11 dicembre 2019.Dopo il primo green bond emesso in luglio, questa nuova, la prima operazione di questo tipo per Terna, introduce elementi di sostenibilità attraverso un meccanismo di, sociali e di governance ("ESG").. L'operazione consente a Terna di poter contare su una liquidità adeguata all'attuale livello di rating e conferma il forte impegno del Gruppo nell'introduzione di un modello finalizzato a consolidare la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.A Piazza Affari, il titolo di Terna sale dello 0,28%.