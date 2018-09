Versace si spoglia del tricolore, passa a Michael Kors

(Teleborsa) -diventa una società straniera. Il gruppo americano di abbigliamentoha raggiunto un'intesa con la società fondata da Gianni Versace per rilevarne il controllo, come anticipato già ieri (24 settembre 2018).I termini dell'accordo non sono ancora stati resi noti ufficialmente, ma si ipotizza che la famiglia Versace, che detiene l'80% del capitale della società attraverso la holding Givi, manterrà un ruolo di minoranza mentre uscirà il fondo Blackstone, che ha il 20% del capitale.La Gianni Versace S.p.A. è un'azienda italiana di moda e abbigliamento, con sede a Milano,, che lavorava fin da piccolo al fianco della madre nella sartoria di famiglia. Lasciata la città di Reggio Calabria, per trasferirsi a Milano, il giovane talentuoso costruisce velocemente la sua carriera., riscuotendo grande apprezzamento. Nel 1988 entra nell'azienda la sorella minore di Gianni e Santo,Il 15 luglio 1997, l'azienda ed il mondo intero viene sconvolto dalla notizia della morte di, da Andrew Cunanan. Gianni lascia tutta la sua quota alla nipote Allegra. Dopo la morte dello stilista, che ha portato a un'inevitabile crisi economica del marchio, il posto di direttore creativo del brand è passato a Donatella Versace.