4AIM SICAF, ok soci aumento consiglieri a 7 componenti

4AIM SICAF

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha deliberato di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7, nominando quali nuovi consiglieri Agostino Cingarlini e Fabio Angelo Gritti., insieme agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione,. I consiglieri Cingarlini e Gritti non detengono azioni di 4AIM SICAF.Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF risulta cosi composto:; Dante Ravagnan, Amministratore Delegato, Chief Investment Officier; Davide Mantegazza, Amministratore Delegato, Chief Financial Officier; Lukas Plattner, Consigliere non esecutivo; Agostino Cingarlini, Consigliere non esecutivo; Fabio Gritti, Consigliere non esecutivo; Roberto Guida, Consigliere Indipendente.