ENEA al Global Forum on Modern Direct Democracy 2018

(Teleborsa) - Nell’ambito del Global Forum on Modern Direct Democracy 2018 in corso di svolgimento a Roma, domani giovedì 27 settembre,: la ricerca ENEA per una città efficiente e sostenibile”.dell’iniziativa è di evidenziare come la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica possano coinvolgere i cittadini perdelle comunità urbane.Per l’ENEA interverranno il, i direttori dei dipartimenti di Tecnologie energetiche Gian Piero Celata, Efficienza energetica Roberto Moneta e Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali Roberto Morabito.Sempre dell’ambito del Global Forum, il direttore della divisione ENEA “Smart Energy” Mauro Annunziato parteciperà all’incontro “Il futuro della democrazia diretta in Italia nell’era della cittadinanza digitale globale".