Futures USA in lieve rialzo aspettando la Fed

(Teleborsa) -, ad indicare un avvio poco mosso ma positivo per Wall Street. A prevalere è la, anche se èdi interesse da inizio anno.Quello che non è ancora certo è un eventuale nuovo ritocco all'insù a dicembre, giustificato dal buono stato di salute dell'economia a stelle e strisce. Una nuova conferma di ciò potrebbe arrivare domani, quando verranno rilasciati i numeri sul PIL del secondo trimestre.Sempre dal fronte macroeconomico, in agenda oggi i dati sullee sulle. Queste ultime saranno monitorate con attenzione in scia alla recente fiammata delle quotazioni del greggio A poco meno di un'ora dall'opening bell i futures sull'S&P500 avanzano dello 0,14%, quelli sul Nasdaq dello 0,16% mentre i derivati sul Dow Jones si muovono sulla parità.