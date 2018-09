Leonardo, Profumo: "Commessa in USA importante ma non cambia conti"

fornitura di elicotteri AW139

Boeing

Leonardo

(Teleborsa) - ", per la, vinta dacome capofila del consorzio, è importante perperché permette l'accesso in un mercato rilevante,i. A parlare l'AD del gruppo,, a margine della. La due giorni di conferenze ed esposizioni sulle ultime innovazioni, soluzioni e sviluppi dal mondo virtuale, si è aperta oggi 26 settembre e si concluderà domani 27 settembre.Rispondendo a una domanda sulla possibilità di un incremento delle stime sui conti dopo questa commessa ha detto: "E' estremamente importante perché ci fa entrare in un mercato colossale. Ovviamente è una commessa significativa, ma si sviluppa in più anni e per fortuna abbiamo dimensioni tali che non cambia in modo rilevante i numeri dei singoli anni".Parlando di Alitalia,ha escluso contatti con il Governo per l'ingresso del gruppo nel capitale dell'ex compagnia di bandiera.