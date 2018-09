Milano non si allontana dalla parità insieme all'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -conche si allinea e scivola. I riflettori sono puntati sulla riunione dellachedovrebbe annunciare il terzo rialzo dei tassi di interesse del 2018.che ha visto il solo dato sulla fiducia dei consumatori che nel mese di settembre si è rivelato in calo L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,175. Lieve calo dell'che scende a 1.198,4 dollari l'oncia. Il Petrolio () è sostanzialmente stabile su 72,16 dollari per barile.lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a 227 punti base, con un calo di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,81%.scivola dello 0,25%. Andamento cauto perche mostra una performance pari a +0,08%. Compostache cresce dello 0,32%.A Milano, ilscivola dello 0,23%. Sulla stessa linea, in calo dello 0,22% ilForte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tari, in maggior calo i comparti(-2,11%),(-1,44%) e(-1,30%).Tra lea grande capitalizzazione, performance modesta perche mostra un rialzo dello 0,76%. Resistente, che segna un aumento dello 0,60%.avanza dello 0,56%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,53%. Le peggiori performance, invece, si registrano suin calo del 2,76%. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, l 'iter di cessione di Sparkle è stata sospesa, in attesa di chiarimenti del Governo che scende dell'1,49%. Calo deciso per, che segna un -1,13%. Sottotonoche scivola dello 0,88%.Tra i(+2,51%),(+1,98%),(+1,37%) e(+1,45%). Le più forti vendite, invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -2,64%. In apnea, che arretra del 2,26%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,07%. Lettera su, che registra un calo dell' 1,97%.