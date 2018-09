Più ricavi e soldi in cassa: così Alitalia tenta la rinascita

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato il Commissario straordinario dell'ex compagnia di bandiera,, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera. "Il terzo trimestre dovrebbe chiudersi per Alitalia con un piccolissimo utile. Era da tanto che non succedeva, è il miglior trimestre dell'anno" ha dichiarato.Dalle slide della compagnia presentate a Montecitorio è emerso inoltre che, sempre nel terzo trimestre, ia 956 milioni di euro, qsu base annua a 835 milioni di euro.Tutto ciò è stato ottenuto a fronte di un, che è passato dai 193 milioni del terzo trimestre dello scorso anno, a 231 milioni dell'attuale trimestre mentrea 866 milioni., altro Commissario straordinario di Alitalia, ha dichiarato invece che, contro i 68 milioni del terzo trimestre dello scorso anno. L'sarà invece di 24 milioni di euro.Il Commissario ha poi fatto sapere che Alitalia,, inclusi i depositi dati in garanzia per l'amministrazione straordinaria.Dalle analisi effettuate, ha aggiunto Paleari, emerge che la compagnia,, cioè dal gennaio del 2016 al maggio del 2017, mentre. "Il primo giorno di amministrazione straordinaria - ha spiegato - abbiamo trovato in cassa 83 milioni, con una possibilità di operare solo di qualche giorno, mentre erano già stati venduti 4,5 milioni di biglietti per 130 milioni di euro. Quindi"."La flotta - ha poi fatto sapere - è di 118 aerei, di cui 26 a lungo raggio. Rispetto al totale, 41 aerei sono di proprietà mentre gli altri sono in leasing. Nel 2018, i costi derivanti dal leasing sono stati di 234 milioni, 90 milioni in meno rispetto al 2016".Guardando avanti,anche se permangono "", riferendosi alle spese per il carburante. Più dettagliato Paleari, che stima "un" mentre il 2018 dovrebbe chiudersi con 2 milioni di utile netto.Alla domanda circa unnel capitale della compagnia aerea". "E' chiaro - ha poi aggiunto - che la presenza di un eventuale partner commerciale sarà fatta sulla base di un piano industriale".