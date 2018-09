S.M.R.E. alza il velo sui numeri dei primi sei mesi

(Teleborsa) - S.M.R.E. archivia il primo semestre con un fatturato che aumenta di 4,2 milioni di euro (+68%) e raggiunge i 10,4 milioni di euro (di cui3,8 milioni relativi al Gruppo Sistematica, pari al 37% del totale).L’ Ebitda è pari a 1,2 milioni di euro, in crescita del 236% rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente e con una redditività del 9% in aumento rispetto al 5% del 30 giugno 2017.L’Ebit è pari a 0,1 milioni di euro (+150% rispetto al primo semestre 2017.Ildi pertinenza del gruppo è pari a -0,03 milioni di euro in crescita del 94% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente pari a -0,39 milioni di euro.Lasi attesta a 2,6 milioni di euro (cassa negativa) in diminuzione rispetto alla chiusura dell’esercizio 2017 (cassa negativa per 2,9 milioni di euro).