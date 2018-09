Bonus casa, ecco la proroga fino al 2021

(Teleborsa) -. Questa la proposta studiata dal Governo riguardo la consueta revisione delle detrazioni, contenuta nelDunque un orizzonte temporale più ampio percon l'obiettivo di aumentare la certezza, per cittadini e piccole e medie imprese, di poter accedere al prestito. L'attuale regime era previsto in scadenza il prossimo 31 dicembre, con la proroga si arriverebbe alAllo studio della maggioranza c'è anche, con, individuato in Cassa Depositi e Prestiti, per permettere anche a chi dispone di risorse limitate di poter effettuare lavori di ristrutturazione o efficientamento, accedendo agli sconti.