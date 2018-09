Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Proseguono in negativo le principali borse europee, confermando fin dall'avvio che Piazza Affari è il peggior listino, affossato dalla. C'è nervosismo tra gli investitori nel giorno in cui il Governo renderà nota la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (ormai nota come NADEF) su cui si baserà laIl panorama europeo è debole il giorno dopo che la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse , per la terza volta quest'anno. Pesa anche la, che non dà segni di distensione.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,25%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,09%.Lopeggiora, toccando i 240 punti base, con un aumento di 11 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,91%.mostra una limatura dello 0,28%. A cavallo della parità(+0,19%), e, -0,12%., ilè in calo (-1,29%) e si attesta su 21.366 punti; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 23.598 punti, ritracciando dell'1,24%. In rosso il(-0,82%), come il FTSE Italia Star (-0,8%).Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,69% sul precedente. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-2,73%),(-1,66%) e(-1,40%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,80%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,79%.Le più forti vendite, invece, si manifestano sulle banche:, che prosegue le contrattazioni a -3,55%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,89%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,87%. Affonda, con un ribasso del 2,84%. Sotto pressione Mediobanca (-1,84%) nel giorno in cui sonodopo l' uscita a sorpresa di Bolloré dal patto che determina lo scioglimento dello stesso.di Milano,(+2,51%),(+2,21%),(+1,62%) e(+1,60%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, -7,38%, che ha rinnovato il piano di emissioni bond fino a un massimo di 5 miliardi di euro