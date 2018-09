BTP a ruba nell'ultima asta. Giù i rendimenti

(Teleborsa) -Nel dettaglio il Tesoro ha collocatocon uno, in discesa rispetto al 2,44% dell' asta di fine agosto , quando il rendimento si era portato ai massimi da dicembre 2013.Piazzati anchecon un rendimento in calo di 35 centesimi al 2,90%,. In questo caso lo yield è passato dal 2,3% all'1,77%.Buona la domanda da parte degli investitori, in particolare quella sul decennale, risultata la più alta da maggio.