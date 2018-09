Conte all'ONU: "Sovranismo e populismo sono in Costituzione"

(Teleborsa) -affibbiata all'Esecutivo da lui guidato. E lo fa in occasione di un evento di portata internazionale, la. "Quando qualcuno ci accusa di sovranismo e populismo amo sempre ricordare che, ed è esattamente in quella previsione che interpreto il concetto di sovranità e l’esercizio della stessa da parte del popolo" ha dichiarato durante la conferenza stampa, aggiungendo che per sovranismo il Governo intende "il fatto di, cercare di impostare una linea politica generale ed economica cercando di soddisfare le esigenze delle persone".- ha aggiunto -si tratta di, occorre anche rivedere quel che è stato fatto e delineare nuove strategie più efficaci e al passo con i tempi".Non è mancato un accenno alla. "nel Mar Mediterraneo ed ha sottratto così alla morte decine di migliaia di persone,a, come è stato più volte riconosciuto dalle stesse istituzioni europee allorché hanno affermato che l’Italia aveva salvato l’onore dell’Europa.con i quali ci misuriamo. Su tali basi sosteniamo i Global Compact su migrazioni e rifugiati" ha spiegato il Premier, secondo il quale "si tratta di una sfida che può e deve essere raccolta con un approccio di responsabilità condivisa, in una logica di partenariato tra Paesi di origine, transito e destinazione dei flussi, che tenga conto dell’esigenza prioritaria di garantire la dignità delle persone ma anche con la ferma determinazione di combattere chi questa dignità e la stessa esistenza calpesta con il traffico di esseri umani"."Per quanto riguarda i diritti umani ci tengo a dirlo perché sia ben chiaro a tutta l'opinione pubblica italiana e internazionale: l, salvare le vite e difendere i diritti fondamentali delle persone. Chi dà una lettura diversa della nostra politica e del nostro operato, dopo quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare, non può essere in buona fede" ha poi risposto a chi gli chiedeva di un commento alle critiche all'Italia da Michelle Bachelet , Alto Commissario per i Diritti Umani. La Bachelet ha detto che sui migranti le questioni si risolveranno a Marrakech, nella conferenza prevista a dicembre. "E' un indovinello misterioso, vedremo", ha replicato Conte.Altro tema affrontato dal Capo del Governo all'ONU è l'. A margine dei lavori dell'Assemblea, Conte ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente egiziano Abd al-Fattah al-Sisi, a cui ha chiesto garanzie per la soluzione del caso dello studente friulano. "Ho chiesto - ha spiegato - che ci siano verità e giustizia per Giulio Regeni, che i colpevoli siano portati davanti a un tribunale. Ho avuto l'assicurazione, da parte di al-Sisi, che farà di tutto e lavorerà lui stesso incessantemente per questo risultato".