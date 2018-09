Draghi: "Dati e mezzi adeguati sul settore bancario ombra"

(Teleborsa) - Gli strumenti per fronteggiare i rischi macroprudenziali, cioè quelli che toccano la stabilità complessiva del sistema finanziario, nell'Unione europea sono in gran parte rivolti al settore bancario. Andrebbero invece estesi anche alla finanza."La finanza non bancaria gioca un ruolo sempre più importante nell'economia.". A parlare, presidente delladurante la conferenza annuale dello(ESRB), presieduto dallo stessoGlisi sono rivelati utili e efficaci e "i policy maker in Europa hanno dimostrato di volersene avvalere. Ora che il sistema finanziario si muove verso ad un maggior ricorso alla finanza di mercato, le autorità hanno bisogno di avere a disposizione un adeguato armamentario di dati per identificare rischi e vulnerabilità e di strumenti per gestirli efficacemente".