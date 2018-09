Gruppo Sorgente, ASPESI assegna il "Premio XXV Anniversario"

(Teleborsa) - Si è svolta ieri 26 settembre a Milano la celebrazione del 25° anniversario dalla fondazione dell', l'Associazione più tradizionale del settore immobiliare, evolutasi nel corso degli anni dal più tradizionale asset management al forte radicamento territoriale e promozione della qualità del settore immobiliare. A, Presidente e azionista di riferimento del Gruppo Sorgente è stato assegnato il "Premio Anniversario" proprio per riconoscere alla qualità dal lavoro svolto nel campo immobiliare.Con il Premio XXV Anniversario a Sorgente Groupha voluto dare un giusto riconoscimento al Gruppo Sorgente che vede le sue origini nei primi del '900. Oggi il Gruppo Sorgente opera a livello internazionale e si caratterizza per la capacità innovativa e per la grande sensibilità per la cultura e l'ambiente che si traduce in scelte di investimento in immobili iconici e di qualità.Ritirando il premio il Presidente di Sorgente SGR,ha espresso l'apprezzamento dell'intero Gruppo. "Abbiamo sempre inteso l'impegno culturale e ambientale, voluto dae dalla sua famiglia, come un importante investimento strategico per la nostra attività. In questo stesso senso di politica per l'ambiente e la civiltà si pone il varo in corso da parte della nostradi un nuovo Fondo alternativo immobiliare denominato "Circular Economy",immobiliare multicomparto, specializzato negli impianti di valorizzazione dei rifiuti speciali per la produzione ecologica di combustibili alternativi e di energia elettrica e termica"., e investirà le proprie disponibilità sia nell'acquisto di impianti già esistenti ed operativi, eventualmente da destinare ad interventi di ampliamento e revamping, sia nella realizzazione di nuovi impianti (cd. progetti "greenfield").